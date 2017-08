CEU das Artes recebe projeto Viva Vôlei, com aulas para crianças e adolescentes

O prefeito em exercício Juliano Abe (PSD) participou, na manhã desta quarta-feira (16), do lançamento do projeto Viva Vôlei, que será realizado no Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEU das Artes, na Vila Nova União. A iniciativa tem capacidade para atender até 200 crianças e jovens, com idades entre 6 e 17 anos, com aulas gratuitas da modalidade. O projeto é desenvolvido pelo Instituto Viva Vôlei, em uma parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e a empresa Supergasbras, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

São 200 vagas disponibilizadas para turmas nos períodos da manhã e da tarde, com aulas duas vezes por semana. Para participar, o aluno deve estar frequentando a escola. Um dos objetivos do programa é combater a evasão escolar. As aulas serão ministradas por dois professores e dois monitores, que receberam capacitação dos responsáveis pela iniciativa.

“Projetos como este só acontecem por conta da participação da sociedade, a fiscalização da população e a participação das crianças. A Prefeitura tem um papel importante no incentivo ao esporte, na formação das crianças e em oferecer oportunidades. Esta união de esforços é importante”, afirmou Juliano Abe.

O prefeito em exercício lembrou ainda que a empresa já havia realizado apoio para um evento cultural no CEU das Artes. “Projetos como o Viva Vôlei mostram que a cidade vem ganhando credibilidade a cada dia. As portas estão abertas não só para que este projeto tenha perenidade, mas que também possa ser implementado em outros bairros de nossa cidade”, disse.

Durante o evento de lançamento, as crianças também participaram de atividades com as jogadoras da equipe feminina de vôlei do Sesi-SP, que recentemente conquistaram a Taça Ouro e vão disputar a Superliga Feminina.

“O Viva Vôlei traz o desafio de levar para estas crianças o que temos de melhor no voleibol. E que seja uma ferramenta para o dia a dia delas. Esperamos que seja o início de uma jornada maravilhosa e que este seja um projeto duradouro”, disse o coordenador de Responsabilidade Social da CBV, Marco Aurélio Gonçalves.

O programa foi criado pela CBV em 1999 e passou a ser administrado pelo Instituto Viva Vôlei em 2003. Atualmente, o projeto Viva Vôlei é desenvolvido em 37 cidades brasileiras, atendendo cerca de 25 mil crianças e adolescentes.

O Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEU das Artes, fica na avenida Aurora Ariza Meloni, na Vila Nova União. Inaugurado em 2015, é um equipamento público que integra ações culturais, práticas esportivas, lazer, qualificação para o mercado de trabalho, políticas de prevenção à violência e inclusão digital e serviços socioassistenciais.

Também participaram do evento os secretários municipais de Cultura, Mateus Sartori, e de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães, os vereadores Marcos Furlan e Caio Cunha, a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental da Supergasbras, Lucinda Miranda, o presidente do Instituto Sementinha, Márcio Maldonado Filho, a coordenadora de projetos e do CEU das Artes, Patrícia Augusta Lusvarghi Schneider, e a representante do Conselho Gestor do CEU das Artes, Renata Cazarré.