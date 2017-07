Quatro cidades do Alto Tietê participam nesta quarta da 61ª edição dos Jogos Regionais

O Alto Tietê vai ter quatro cidades na 61ª edição dos Jogos Regionais em Caraguatatuba. A competição se inicia nesta quarta-feira (12). Ao menos, 1.152 pessoas estarão envolvidas, entre atletas, dirigentes e comissão técnica. Na região, os municípios de Suzano e Itaquaquecetuba não enviarão atletas. O motivo é a falta de recursos financeiros. A cidade litorânea sediará pela oitava vez consecutiva o evento esportivo.

Mogi das Cruzes lidera com a maior delegação entre os representantes da região. Serão 620 pessoas, que disputarão em 28 modalidades. A participação mogiana começa nesta quarta-feira, com o confronto da equipe de futsal feminino sub-21. Elas vão encarar Francisco Morato. O município conquistou no ano passado o vice-campeonato dos Jogos Regionais. A delegação fechou a participação com 310 pontos.

Poá, por sua vez, enviará 200 pessoas, entre atletas, dirigentes, comissão técnica e apoio nos Jogos Regionais. Em nota, a assessoria poaense informou que os esportistas vão disputar em 15 modalidades disputadas. "É uma felicidade muito grande ver os atletas da nossa cidade participando deste evento esportivo que é um dos mais importantes do Estado", afirmou o prefeito Gian Lopes, que reforçou as ações realizadas para possibilitar a viagem para Caraguatatuba. "Não medimos esforços para que vocês pudessem nos representar. A falta de dinheiro é um problema, mas nossa equipe está trabalhando muito para recuperar a cidade. O esporte tem de ser valorizado e, para isso, contamos com a ajuda e o empenho de todos”.

Já em Arujá, a cidade será representada por sete modalidades. A delegação deverá contar com 90 pessoas.

Ferraz de Vasconcelos vai enviar 226 atletas. Também será enviada uma equipe de apoio, com 16 pessoas. Os esportistas vão buscar resultados em 14 modalidades. O prefeito de Ferraz, José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, enfatizou a importância de manter a tradição de participação na competição: “É uma das principais competições esportivas do Estado. Dá oportunidades de descoberta de novas revelações nas modalidades em disputa no evento esportivo”.

Dificuldades

A Prefeitura de Itaquá disse, em nota, que não vai participar neste ano da competição. O texto ressalta que os valores gastos com toda logística para levar e manter o grupo na cidade será investido em projetos esportivos no próprio município.

Suzano não enviará representantes para a edição dos Jogos Regionais. Isto por conta de a pasta de Esportes e Lazer não ter estrutura financeira. Além disso, a nota relata que a falta de recursos financeiros deixados pela última Lei Orçamentária Anual (LOA) inviabilizou o envio.

Também informou que os recursos disponíveis estão sendo direcionados para as categorias de base, bem como a formação de novas equipes para a participação da próxima edição dos Jogos Regionais.