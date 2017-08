Com aval do craque, Neymar vai ganhar monumento em Mogi

Neymar vai ganhar um monumento de 3,5 metros em Mogi das Cruzes, sua cidade natal. O jogador autorizou a implantação. A obra está sendo instalada ao lado do Ginásio Municipal Professor Hugo Ramos, terá 3,5 toneladas de aço carbono e foi elaborada pelo engenheiro mecânico Amós Oliveira. Para ser concluída o artista plástico amador busca patrocínio de empresas e apoio por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), do governo do Estado. " Agora estou na batalha de conseguir uma empresa patrocinadora. Quero entrar com processo do ProAC".

Após a conquista de apoio, Oliveira explicou que em um mês o monumento será concluído. Para a inauguração estão garantidas as presenças do pai e da mãe de Neymar. A assessoria não garantiu a presença do jogador do PSG, mas explicou que quando estiver de férias no Brasil, o craque poderá visitar a cidade para ver o monumento.

"Entrei em contato com o pai do Neymar. Levei para ele a maquete para ver se ele autorizava porque o Neymar é uma celebridade e o pai dele gosta muito de Mogi. Ele ficou muito feliz. Disse que na inauguração faz questão de vir com a esposa. Ele jogou no União e foi craque".

Para que o monumento fosse implantado, Oliveira procurou a Prefeitura de Mogi, que cedeu um espaço ao lado do ginásio. O pedido foi feito quando Marco Bertaiolli (PSD) era prefeito. Porém para que a autorização fosse dada, o artista precisou apresentar um documento assinado por Neymar. "Eu tive que entrar com um processo na Prefeitura para poder instalar a estátua. A Prefeitura pediu uma autorização formal", explicou. "No ano passado, o Neymar veio jogar as Olimpíadas. Na época eu estava em Paris na casa de um amigo. Mas ele autorizou, assinou o documento", disse.

O monumento será verde, amarelo e azul, cores da bandeira brasileira. A ideia de fazer uma homenagem ao jogador que nasceu em Mogi das Cruzes surgiu em 2014, quando Oliveira foi convidado pelo arquiteto que projetou a Arena Corinthians para fazer o escudo, que foi implantado no local. "Convivi lá oito meses, com o esporte, e veio naturalmente a ideia de propor uma estrutura para homenagear o Neymar".

Apesar de ser engenheiro mecânico, Oliveira foi influenciado pelo pai a gostar de arte. Ele disse que quer ser mais atuante na área e tem a perspectiva de fazer novas obras que envolvem o esporte. "Na minha infância e adolescência eu gostava muito de arte, acabei abandonando por coisas da vida, mas sempre ficou o meu desejo de voltar a fazer".

Neymar nasceu na Santa Casa de Mogi das Cruzes, em 1992. Na ocasião, o pai dele, Neymar da Silva Santos, jogava pelo União Futebol Clube, onde permaneceu por sete anos (1989-1996) e era considerado um dos craques do time. Foi na cidade mogiana, que o jogador do PSG entrou pela primeira vez em campo. Ele saiu ainda criança do município e se mudou para Santos, onde começou nas categorias de base. Em 2013, ele foi transferido para o Barcelona e neste ano se tornou o jogador mais caro do mundo ao ser contratado pelo PSG.