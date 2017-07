Corinthians vai à Colômbia para enfrentar o Patriotas pela Copa Sul-Americana

O Corinthians encara na noite desta quarta-feira (28) o Patriotas da Colômbia pelo jogo de ida da 2ª fase da Sul-Americana. Na cidade de Tunja, em pleno o estádio La Independencia, o Timão entra em campo às 21h45. Embalado no Campeonato Brasileiro e atual líder da competição, o alvinegro vai para a partida confiante depois de vencer o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, no último domingo (25).

A fase do Corinthians é positiva. Está invicto há 23 jogos, tem uma defesa pouco vazada e um ataque que mostra evolução a cada jogo. No torneio onde apenas equipes da América do Sul participam, o time paulista eliminou a Universidad de Chile para chegar a 2ª fase. Foram duas vitórias: 2 a 0 na Arena Corinthians e 2 a 1 em Santiago, no Chile.

Por outro lado, o Patriotas, adversário desta quarta-feira (28), venceu, pela primeira fase da Sul-Americana, o Everton, time chileno, nos pênaltis. Além disso, no Campeonato Colombiano deste ano, a equipe terminou a primeira fase em 11º lugar e não se classificou entre os oito que foram ao mata-mata.

ESCALAÇÃO

Por causa do desgate pela sequência de jogos, o técnico Fábio Carille fará mudanças na equipe titular para o jogo desta quarta-feira (28). Maycon, Jô e Jadson não viajaram com o elenco para a Colômbia. Já o lateral esquerdo Guilherme Arana deve iniciar a partida na reserva. Assim, o timão deve entrar em campo com Cássio no gol, Fagner e Moisés nas laterais, os zagueiros Balbuena e Pablo, os volantes Gabriel e Camacho, e no setor ofensivo, com Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, Romero e o centroavante Kazim.

Já o Patriotas deve enfrentar o Corinthians com Álvaro Villete; Julián Pretel, Danilo Arboleda, Oscar Cabezas e Nicolás Carreño; Raúl Loaiza, Larry Vásquez, Rafael Robayo, Omar Vásquez e Mauricio Gómez; Edis Ibargüen.