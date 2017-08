De olho no Paulistano, Mogi Basquete encerra semana de treinos fortes nesta sexta

Com uma janela de seis dias sem jogos, a semana foi de treinos fortes para o Mogi Basquete no Ginásio Hugo Ramos. A equipe finaliza a preparação nesta sexta-feira com um mais treinamento puxado pela manhã. No sábado, os mogianos recebem o Paulistano, às 19 horas, no Hugão, pelo Campeonato Paulista.

O técnico Guerrinha aproveitou este período para corrigir posicionamentos e também implantar algumas novidades táticas no time. Claro que os jogadores preferem disputar jogos, mas a folga na tabela também foi bem aceita por eles para se prepararem melhor para o confronto deste sábado. “A gente sente falta desse jogo no meio da semana, dá uma quebrada. Mas a gente treinou bem dois períodos na segunda e na terça, ontem [quarta] fizemos academia, hoje foram dois e amanhã teremos um forte. Fizemos bons treinos nesta semana e vamos ver o que vai dar no sábado”, destaca o ala Shamell Stallworth.

Se para os mais experientes a janela é boa para os mais novos é mais uma chance de mostrar trabalho para agradar o treinador. “É uma grande oportunidade para eu mostrar o meu trabalho, passar confiança para o Guerrinha para quando ele precisar nos playoffs poder contar comigo nas horas difíceis e mostrar tudo o que venho trabalhando.

O time está em evolução a cada treino, a cada jogo e eu também. Estamos pensando em ganhar as partidas para decidir os playoffs em casa. Trabalhamos várias situações táticas de alguns erros que a gente estava cometendo, fizemos trabalhos fortes para chegar no jogo do Paulistano e conquistar essa vitória importante”, ressalta o armador Vithor Lersch, que tem ganhado mais tempo de quadra neste início de temporada.

INGRESSOS

O ingresso para o confronto contra o Paulistano neste sábado, às 19 horas, será vendido a R$ 10 (promocional antecipado) nesta sexta, das 10 horas às 20 horas, na loja do Mogi Basquete, no ComVem Patteo Mogilar e também pelo site totalplayer.com.br/mogi (optando pela meia entrada). No sábado, o ingresso será vendido a R$ 20 (direito a meia) nas bilheterias do Hugão a partir das 14 horas.