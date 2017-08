Ex-jogadores do Corinthians disputam partida em Mogi das Cruzes no dia 2 de setembro

Craques do futebol brasileiro estarão em Mogi das Cruzes no dia 2 de setembro, para uma partida entre Corinthians Master e Amigos de Braz Cubas. O jogo acontecerá a partir das 14 horas, no Centro Esportivo de Braz Cubas e faz parte das comemorações pelos 457 anos de Mogi das Cruzes. Os ingressos para acompanhar o evento podem ser trocados por dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade.

As trocas já começaram e podem ser feitas no Supermercado Nihei, que fica no Jardim Universo. Entre os nomes que já estão confirmados para o evento estão o ex-goleiro Dagoberto, os ex-laterais Edson Boaro, Pavão, os ex-zagueiros Célio Silva, Capone, Batata, Gino, os ex-meio-campistas Ezequiel, Márcio Bitencourt, Zenon, Pingo, e Edson Pezinho.

“Será uma grande festa e uma oportunidade para que os mogianos vejam de perto atletas que fizeram parte da história recente do futebol brasileiro em ação. Além disso, os torcedores também poderão praticar a solidariedade e ajudar quem precisa, com a doação de alimentos ao Fundo Social”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

A programação do evento começa às 14 horas, com um jogo amistoso disputado entre alunos que participam das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) no Centro Esportivo. Na sequência, os ex-jogadores do Corinthians entrarão em campo para disputar uma partida contra os Amigos de Braz Cubas, time formado por jogadores do distrito mogiano.

O supermercado onde é feita a troca de ingressos fica na Rua Thuller, 881 – Jardim Universo. Já o Centro Esportivo de Braz Cubas fica na Rua Schwartzmann, 760 – Braz Cubas. Mais informações sobre a partida podem ser obtidas pelo telefone 4798-6319.