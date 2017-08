Mogi Basquete bate Pinheiros e conquista terceira vitória seguida

O Mogi Basquete venceu o Pinheiros por 81 a 59, na quarta-feira (16), em São Paulo, pelo Campeonato Paulista. Esta foi a terceira vitória consecutiva do time comandado pelo técnico Guerrinha. Os mogianos começaram a partida muito bem, fechando o primeiro quarto em 9 a 25. O Pinheiros melhorou no período seguinte, mas terminou cinco pontos atrás do Mogi Basquete (18 a 23). O jogo ficou equilibrado no segundo tempo, com vantagem mogiana de um ponto no terceiro quarto (18 a 19) e empate no período final (14 a 14.

Os destaques da equipe mogiana foram o armador Larry Taylor, cestinha do jogo com 15 pontos e seis rebotes, o ala-pivô Tyrone Curnell, com 11, o ala-pivô Rafa Moreira e o ala Shamell Stallworth fecharam a partida com 11 pontos cada.

“A gente executou o que treinou taticamente. Jogamos contra uma equipe jovem, com potencial físico grande. A gente revezou bastante, pôde fazer variações, cumprimos o que foi proposto por nós de não deixar nenhum jogador passar dos 25 minutos de quadra e atingimos o grande objetivo, não só da vitória, mas principalmente taticamente. O que nós treinamos executamos. Precisamos melhorar ainda é o número de violações. Estamos com 15 e precisamos abaixar para nove”, adverte o treinador.

O próximo compromisso do Mogi Basquete será neste sábado (19) contra a Liga Sorocabana, às 19 horas, no Hugão. O ingresso para o jogo está sendo vendido pelo site totalplayer.com.br/mogi. O bilhete custa R$ 20, com direito à meia entrada, mas quem levar um quilo de alimento não–perecível (exceto sal e açúcar) também paga metade do valor. dQuem fizer a compra online (optando pela meia) precisa entregar o alimento no dia do jogo na entrada do Hugão. O que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.

A venda será feita na loja do clube no ComVem Patteo Mogilar (rua Manuel de Oliveira, 269, no Mogilar) na quinta e na sexta, das 10 horas às 20 horas. No sábado, os ingressos serão vendidos no Hugão a partir das 14h e a entrega do alimento para pagar meia continuará valendo.