Mogi Basquete enfrenta a Liga Sorocabana pelo Campeonato Paulista

O Mogi das Cruzes/Helbor enfrenta a Liga Sorocabana neste sábado (19), às 19 horas, no Ginásio Hugo Ramos, pelo Campeonato Paulista. Em sua última partida, Mogi venceu o Pinheiros por 81 a 59. Já a Liga Sorocabana vem de derrota. O time de Sorocaba perdeu o último jogo por um ponto, com o placar de 74 a 73 para Franca.

Para se preparar para o confronto de hoje, o time de Mogi treinou forte na manhã de sexta-feira (18). O grupo assistiu ao vídeo da última partida contra o Pinheiros e depois foi para a quadra para corrigir alguns posicionamentos defensivos.

“Mesmo tendo jogado bem [contra o Pinheiros] houve falhas. Nós estudamos, passamos para os jogadores em vídeo, corrigimos na quadra e depois fizemos o nosso treino normal. Foi uma dinâmica legal, com pouco mais de uma hora treino e a gente espera agregar valores contra o time de Sorocaba. Já jogamos dois amistosos contra eles, que vêm fazendo um ótimo início de temporada, com três americanos e com um trabalho bem consistente. A gente espera fazer um bom jogo e sair com mais uma vitória”, destaca o técnico Guerrinha.

O treinador ganhou um reforço para a partida deste sábado (19) contra os sorocabanos: o pivô Wesley Sena, que estava treinando na seleção brasileira e foi cortado pelo técnico Cesar Guidetti para a disputa da Copa América. “Com a volta do Wesley, aumenta o revezamento dos pivôs, mas o mais importante é inseri-lo na equipe. Ele chegou e não teve muito tempo para treinar com o time. É mais o time que vai ajudá-lo no momento do que ele ao time. Ele vai ajudar no revezamento e nós vamos ajudá-lo mostrando do jeito que a gente quer jogar, do que propomos para ele”, explica Guerrinha.

O ala-pivô ressalta que estava treinando forte na seleção e que está pronto para ajudar a equipe na sequência da competição. “Eu voltei mais preparado para continuar o Paulista. Foi uma boa experiência, me esforcei bastante, fiz bons treinos, mas foi uma opção do técnico. Fiz o meu melhor, deixei minha marca e eles poderão contar comigo outras vezes. Agora eu vou ter um tempo a mais para me entrosar aqui. Já conheço o pessoal, me dou muito bem com eles dentro de quadra e isso ajuda bastante”, adverte Wesley.