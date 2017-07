Mogi/Helbor estreia no Paulista contra Franca no dia 4

O Campeonato Paulista 2017 começará com um clássico do basquete nacional. Mogi/Helbor e Sesi/Franca estreiam na competição, às 20 horas, no dia 4 de agosto, no Ginásio Hugo Ramos. O time mogiano, que defende o título nesta temporada, na edição anterior também abriu a competição contra os francanos e levou a melhor (81 a 75) após duas prorrogações.

A tabela completa foi divulgada pela FPB (Federação Paulista de Basquete) e está disponível no site fpb.com.br. Além do Mogi /Helbor e do Sesi/Franca, sete equipes também disputam o título paulista neste ano: Gocil/Bauru, Liga Sorocabana, Pinheiros, Paulistano/Corpore, Osasco, America/Unirp/Rodobens e Conti-Cola/Assis. Todas as equipes se enfrentarão na fase regular e as oito melhores avançam para a disputa dos playoffs.

Ainda no mês de agosto, os mogianos terão outros seis compromissos na competição: Osasco, dia 10, às 19h30 (fora); América, de Rio Preto, dia 13, às 16 horas (Hugão); Pinheiros, dia 16, às 19h30 (fora); Liga Sorocabana, dia 19, às 19 horas (Hugão); Assis, dia 23, às 20 horas (fora); e Paulistano, dia 26, às 19 horas (Hugão).

A FPB ainda não confirmou se a competição será transmitida por algum canal de tevê, mas fará algumas transmissões ao vivo pela web.

Jogos na fase regular:

4 de agosto • 20 horas – Mogi das Cruzes/Helbor X Sesi/Franca

10 de agosto • 19h30 – Osasco X Mogi das Cruzes/Helbor

13 de agosto • 16 horas – Mogi das Cruzes/Helbor X America/Unirp/Rodobens

16 de agosto • 19h30 – Pinheiros X Mogi das Cruzes/Helbor

19 de agosto • 20 horas – Mogi das Cruzes/Helbor X Liga Sorocabana

23 de agosto • 20 horas – Conti-Cola/Assis X Mogi das Cruzes/Helbor

26 de agosto • 19 horas – Mogi das Cruzes/Helbor X Paulistano/Corpore

3 de setembro • 18 horas – Gocil/Bauru X Mogi das Cruzes/Helbor

9 de setembro • 19 horas – Mogi das Cruzes/Helbor X Osasco

14 de setembro • 19h30 – Liga Sorocabana X Mogi das Cruzes/Helbor

17 de setembro • 18 horas – Paulistano/Corpore X Mogi das Cruzes/Helbor

21 de setembro • 20 horas – America/Unirp/Rodobens X Mogi das Cruzes/Helbor

23 de setembro • 18 horas – Sesi/Franca X Mogi das Cruzes/Helbor

28 de setembro • 20 horas – Mogi das Cruzes/Helbor X Conti-Cola/Assis

30 de setembro • 19 horas –Mogi das Cruzes/Helbor X Gocil/Bauru

3 de outubro • 20 horas –Mogi das Cruzes/Helbor X Pinheiros