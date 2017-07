Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam nas quartas de final da Copa do Brasil

O Palmeiras encara nesta quarta-feira (28), às 21h45, o Cruzeiro, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O alviverde deve levar força máxima para a partida que ocorrerá no Allianz Parque, em São Paulo. Os titulares devem receber descanso só no fim de semana, não jogando a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio.

O Palmeiras chega as quartas de final do torneio mata-mata após dificuldades na etapa anterior. Contra o Internacional, o time paulista se classificou graças a um gol contra conseguido em casa (no jogo de ida) e outro de bola parada marcado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (no jogo de volta).

Para a partida, que já tem cerca de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente, a formação deve ser parecida à do último domingo (25), com a restrição de não poder escalar jogadores que já atuaram pela Copa do Brasil por outros times. Com isso, o zagueiro Juninho (que jogou pelo Coritiba), será uma das baixas, assim como o lateral-direito Mayke (que jogou pelo Cruzeiro) e o zagueiro Luan (jogou pelo Vasco).

O Palmeiras deve entrar em campo com Fernando Prass; Fabiano, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Tchê Tchê e Gabriel Furtado; Guerra, Dudu e Roger Guedes; Willian.

No Cruzeiro, após ter descartada lesão mais grave na última segunda-feira, o volante Lucas Romero foi incluído na lista de relacionados para o jogo. O atleta vinha preocupando a comissão técnica porque sofrera uma torção no joelho esquerdo diante do Coritiba. O time mineiro deve enfrentar o Palmeiras com os seguintes jogadores: Fábio; Ezequiel, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa; Lucas Romero e Ariel Cabral; Robinho, Alisson e Thiago Neves; Rafael Sóbis.