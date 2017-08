Cinco atletas serão enviadas para final do Campeonato Paulista de Judô

Poá enviará cinco atletas da Secretaria de Esportes para representá-los na fase final do Campeonato Paulista de Judô. A competição acontecerá no dia 2 de setembro, em São Bernardo do Campo. Além desses esportistas, a equipe adultura feminina de Volei venceu na primeira rodada do 5º TVG ABC - segundo semestre.

Para o Paulista de Judô, o município enviará atletas para competir em três categorias. Os atletas poaenses que estarão na disputa são Mayara Luísa (sub 18), Pietro Rodrigues (sub 15), Brenda Eduarda (sub 15) e Geovana Medeiros (sub 15), que conquistaram a vaga na fase regional, realizada em Mogi das Cruzes, neste final de semana. E Samuel Silva (sub 9), que já estava garantido na final do torneio estadual. Ele é o atual campeão da Copa São Paulo de Judô.

Vôlei

A equipe adulta feminina de vôlei de Poá venceu por 3 x 0 o E.C. Pinheiros, na primeira rodada do 5° TVG ABC – segundo semestre. O jogo foi realizado em Diadema. A atleta poaense Ana Caroline ganhou o troféu de melhor jogadora da partida.