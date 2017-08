Poá fica com 7ª colocação na classificação geral do Jori 2017

A delegação poaense teve grande desempenho nos Jogos Regionais do Idoso (Jori), disputados de 9 e 13 de agosto, em São Sebastião. Poá participou do torneio estadual com aproximadamente 90 pessoas e terminou a competição na sétima colocação, com 53 pontos conquistados e seis medalhas (duas de ouro, uma de prata e três de bronze). Cerca de 40 municípios estavam no JORI.



Poá conquistou medalhas de ouro nas modalidades de Voleibol feminino "B" e Tênis de Mesa feminino "A"; prata no Tênis de Mesa feminino "B"; e bronze na Dança de Salão "B", na Natação "B" e no Dominó masculino. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andressa Lopes, que acompanhou os atletas poaenses nas disputas em São Sebastião, parabenizou o empenho dos poaenses.



“Foram dias maravilhosos. Fico feliz com os resultados, mas principalmente com a oportunidade de poder conviver esses meninos e meninas, que são uma verdadeira lição de vida. Independente da idade precisamos sempre buscar coisas novas e esses guerreiros nunca desistem. Foi um prazer imenso estar com eles no JORI e poder assistir as disputas. Torci muito por cada um”, comentou.



O prefeito Gian Lopes (PR) elogiou os poaenses que disputaram o Jori e reafirmou seu compromisso de manter as atividades do Cantinho da Melhor Idade, que tem como objetivo oferecer um ambiente em que o idoso tenha contato com a prática de algum esporte, com atividades de lazer e de cultura, entre outras ações oferecidas gratuitamente. “A ideia é realizar no Cantinho um trabalho preventivo. Contamos com atividades de educadores físicos, especializados no trabalho com o público idoso. São ações relacionadas à melhoria da mobilidade física, mas também motivacional para que este público se sinta ocupado, útil”.



Poá participou do Jori nas seguintes modalidades: Atletismo "A" feminino; Atletismo "A", "B" e "C" masculino; Bocha Misto; Buraco feminino e masculino; Coreografia Mista; Damas masculino; Dança de Salão "A" e "B" misto; Dominó feminino e masculino; Natação "B" e "C" masculino; Tênis "A" masculino; Tênis de Mesa "A" e "B" feminino; Tênis de Mesa "A" masculino; Truco Misto; Voleibol Adaptado "A" e "B" feminino; Voleibol Adaptado "A" masculino; Xadrez masculino.



A abertura oficial do evento aconteceu no ginásio do Tebar Praia Clube e contou com a presença da primeira-dama do Estado de São Paulo, Lu Alckmin. O Jori é uma realização da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, juntamente com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de São Sebastião.



A 21ª edição da disputa incluiu municípios do Litoral Norte, Vale do Paraíba, Alto Tietê e Grande São Paulo. Ao todo foram 14 modalidades esportivas disputadas nas arenas montadas no Complexo Turístico da Rua da Praia; Tebar Praia Clube; Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) Polvo; CAE do Pontal da Cruz; Sociedade Amigos do Pontal da Cruz (Sampoc); Clube Amigos da Malha; Escola Técnica Estadual (Etec) e no Tebar Praia Clube.