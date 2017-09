Suzanense conquista vice-campeonato em etapa do circuito mundial de Poker

O suzanense Fernando Akyo Konishi superou mais de 3 mil competidores e ficou com o vice-campeonato do World Poker Tour Brasil, em Santa Catarina. Pela primeira vez na história, o País sediou uma etapa do circuito mundial de cartas. Agora, o representante do Alto Tietê prospecta uma sequência de torneios para manter o bom desempenho e ir em busca do tão sonhado título mundial em 2018, nos Estados Unidos.

A etapa brasileira do WPT reuniu 3.386 competidores. Por uma semana, os jogadores foram reduzindo, até chegar a menos de 100 no último dia de competição. Konishi ficou com o vice-campeonato na última terça-feira (29), quando acabou sendo superado por Rafael Francisquetti.

Mesmo assim, o feito do suzanense surpreende. Ele diz que vem colecionando vitórias importantes em torneios renomados em nível regionalizado, nacional e mundial. Falou ainda sobre a busca contínua por participações em torneios on-line, para poder manter-se sempre ativo no esporte.. Konishi frisou que deverá manter uma rotina rígida de campeonatos até 2018. Isto porque ainda mantém o desejo em conquistar o mundial de poker. Quando concedeu entrevista ao DS, o representante do Alto Tietê voltava da do WPT Brasil em Santa Catarina, mas, depois, estaria viajando para Foz do Iguaçu, no Paraná.

“A rotina de um competidor é assim, não para sequer um minuto. Estou voltando de Balneário de Camburiu, mas já irei viajar para Foz. Competirei no Brazilian Series Of Poker (BSOP). Depois, o roteiro é São Paulo para outro torneio”, disse.

Konishi também contou sobre os torneios conquistados e realizações no esporte, como, por exemplo, o desempenho no World Series Of Poker (WSOP), em 2015. “Fiquei entre os nove que chegaram à final naquele ano. Quero continuar participando de torneios para quando chegar em 2018, eu esteja novamente entre os principais jogadores do mundo”.

WPT Brasil

Segundo Konishi, o vencedor do WPT Brasil – Rafael Francisquetti – o venceu após, na mão final, ter uma vantagem em fichas, além de um all in pré-flop de JJ contra J7 do suzanense.