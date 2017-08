Projeto de polo esportivo e educacional será lançado nesta sexta no Teatro Armando de Ré

O "Clube Unesco Funvic" será lançado nesta sexta-feira (25), em Suzano. A iniciativa vai atender cerca de 700 estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Caic, localizada no Jardim Monte Cristo. O programa trará um polo de ações na área esportiva e educacional, conquistado pelo técnico do Vôlei Suzano, João Marcondes, quando fechou parceria com a Federação Nacional das Associações Centros e Clubes Unesco (BFUCA) junto ao Instituto Mauricio de Sousa. O evento começará a partir das 10 horas, no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré.

As aulas do programa, que durará quatro meses, iniciarão na primeira semana de setembro. Os coordenadores do projeto realizarão o cadastramento de cada aluno da escola ainda nesta semana. Além disso, neste período, terá a capacitação dos professores da escola, em uma semana, no Estúdio do Instituto Mauricio de Sousa. O objetivo é passar o método de ensino para que os educadores apliquem aos alunos.

Marcondes explicou como será desenvolvido as atividades. “Os estudantes do G4, G5, 1º, 2º e 3º ano serão beneficiados com exercícios esportivos e educacionais, com conotação social. Em relação a área esportiva, terá aulas do mini vôlei. Já da parte educacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) aplicará revistas dos personagens do Instituto Mauricio de Sousa, com métodos de estudo e aprendizado”, explicou. Além do projeto, os alunos terão a oportunidade de participarem gratuitamente, em São Paulo, de teatros educacionais do Instituto Mauricio de Sousa. No início deste mês, uma turma de 50 crianças do Fundo Social de Solidariedade (FUSS) de Suzano foi contemplada.

No evento estarão presentes o escritor Mauricio de Sousa, o presidente da BFUCA, Luis Otávio Palhari e autoridades da administração da cidade. “Será uma vitória ter essas figuras importantes vindo para Suzano, ainda mais para lançar um projeto que irá beneficiar estudantes suzanenses”, enfatizou o técnico do vôlei.

João ressaltou a importância do projeto na cidade, o qual luta pela realização desde 2015. Ele também comentou que o atual governoestá empenhado em apoiar a iniciativa. “Acredito que a ação vai alavancar não só o esporte, mas também todas as áreas do município. O fato do Mauricio de Sousa estar participando é algo para ser valorizado, um dos maiores escritores da literatura brasileira. Além da Unesco, que é uma das líderes em ações sociais em todo o Brasil. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FUSS), Larissa Ashiuchi, deram todo apoio e disse que querem resgatar todos os segmentos da cidade. Isso será um prêmio a eles, me sinto honrado em fazer parte do início dessa história. Independente das dificuldades, Suzano tem que tomar um rumo. Não só no esporte, mas aprimorar o setor social e outros do município que estiveram defasados nos último anos. O projeto vem para ajudar nessa questão”, completou.