Projeto ‘Vôlei Mania’ é lançado com presença de Maurício de Sousa

Mais de 300 pessoas prestigiaram na manhã desta sexta-feira (25) o lançamento do projeto "Vôlei Mania" no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré. Entre o público estava a ilustre presença de um dos maiores escritores da literatura infantil brasileira, Maurício de Sousa, e o presidente da Federação Nacional das Associações Centros e Clubes Unesco (BFUCA), Luis Otávio Palhari, que apoiarão a iniciativa em Suzano.

O projeto contemplará cerca de 700 estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Caic, localizada no Jardim Monte Cristo, com um pólo de ações iniciais na área esportiva e educacional. A primeira-dama Larissa Ashiuchi, o secretário de Esporte e Lazer Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, e de Cultura, Geraldo Garippo, estiveram no evento.

Em clima de festividade, 150 crianças que participarão do programa, ovacionaram a entrada do escritor no palco do Armando de Ré. Ele agradeceu e ressaltou a emoção de estar apoiando a ação. "É um prazer voltar a essa cidade, aonde eu vinha quando era mais jovem. Um projeto que dará a oportunidade a muitas crianças. Orgulho de trazer a Turma da Mônica para fazer parte dessa iniciativa, que auxiliará tanto na educação quanto no esporte. Vamos criar mais ações para beneficiar a população da região", enfatizou.

As aulas do programa, que durará quatro meses, se iniciarão na primeira semana de setembro. Os coordenadores do projeto realizarão o cadastramento de cada aluno da escola a partir de segunda-feira. Além disso, neste período, terá a capacitação dos professores da escola, em uma semana, no Estúdio do Instituto Mauricio de Sousa. O objetivo é passar o método de ensino para que os educadores apliquem aos alunos.

Conquistado pelo técnico do Vôlei Suzano, João Marcondes, o projeto será desenvolvido da seguinte forma: Os estudantes do G4, G5, 1º, 2º e 3º ano serão beneficiados com exercícios esportivos e educacionais, com conotação social. Em relação à área esportiva, terá aulas do mini vôlei. Já a parte educacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) aplicará revistas dos personagens do Instituto Mauricio de Sousa, com métodos de estudo e aprendizado.

Além do projeto, os alunos terão a oportunidade de participarem gratuitamente, em São Paulo, de teatros educacionais do Instituto Mauricio de Sousa. No início deste mês, uma turma de 50 crianças do Fundo Social de Solidariedade (FUSS) de Suzano foi contemplada.