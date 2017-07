Skatista suzanense conquista ótimo resultado em campeonato na Califórnia

Representando o Brasil, o skatista suzanense Gabriel Fortunato, de 18 anos, conquistou a 10ª posição no Dew Tour Long Beach, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos. O resultado foi satisfatório para o esportista, que nesse ano já venceu o Oi Jogos Cariocas do Rio de Janeiro, foi vice- campeão do Jam Suzano, evento internacional realizado no município. O torneio em solo americano aconteceu entre os dias 17 e 18 desse mês. De acordo com Gabriel, o torneio foi desgastante. Porém, disse que conseguiu representar bem a cidade e o País. Na primeira etapa, o suzanense passou pela seletiva, onde estavam 100 skatistas do mundo inteiro.

As manobras eram livres. Em seguida, ele foi para a próxima fase com 60 esportistas. Desta, se classificou para a semifinal, com 24 skatistas e seguiu até a final, onde enfrentou 12 concorrentes. Os atletas foram julgados em três pistas diferentes. Os critérios dos juízes era avaliar as manobras técnicas, controle no corrimão, manobras em Gap e o impacto dos skatistas. Depois do evento, o brasileiro finaliza a preparação para os desafios do segundo semestre, que inclui a disputa os X-Games em Minneapolis, nos Estados Unidos, marcado entre os dias 13 e 16 de julho.

México

De Suzano para o México. Mesmo jovem, Gabriel já é considerado um prodígio do skate street. O talento e a desenvoltura do jovem estão fazendo tanto sucesso que o brasileiro foi convidado para uma ação global da modalidade. No último dia 20, Dia Mundial do Skate, o atleta esteve em solo mexicano para inauguração de uma nova pista, acompanhado de Letícia Bufoni, ícone do skate feminino.

"Fiquei muito contente. Uma grande oportunidade não apenas para demonstrar algumas manobras, mas principalmente de disseminar a modalidade, principalmente o street, que agora faz parte do cronograma olímpico", contou o skatista suzanense.

Skatista desde os nove anos, Gabriel tem sido destaque nas diversas competições por onde passa. Promessa para os Jogos de Tóquio 2020, o atleta tem no street skate sua paixão. O esportista diz que assim que a nova pista de Suzano ficar pronta vai ser muito bom para todos os moradores. Isso porque ele acredita que vai manter os jovens focados em uma atividade sadia numa pista de alto nível.