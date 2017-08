Suzanense Gabriel Fortunato representa o skate em evento no Ibirapuera

O suzanense Gabriel Fortunato representou sua modalidade ao lado de ícones do esporte brasileiro, como Ronaldo Nazário; o atacante do Corinthians, Jô; o campeão olímpico de salto com vara, Thiago Braz; a recordista brasileira e sul-americana e duas vezes campeã mundial no salto com vara, Fabiana Murer; o jogador de basque, Leandrinho Barbosa; a atleta paraolímpica Verônica Hipólito; o paratleta de canoagem Fernando Fernandes e a triatleta Fernanda Keller. Os atletas marcaram presença no Parque Ibirapuera, espaço de lazer mais frequentado da América Latina e um dos principais parques do País, está de cara nova. A Nike e a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), inauguraram oficialmente, neste domingo (20), a revitalização do campo de futebol e a sinalização dos percursos de corrida e caminhada.

''A marquise do Ibiraquera é um espaço bem legal, já andei algumas vezes de skate. O chão é bom para qualquer tipo de situação. Em dias de chuva o fato de ser coberto é uma opção boa, ajuda bastante para frequentar o espaço'', disse Gabriel Fortunato.

O evento contou também com as presenças do prefeito da cidade de São Paulo, João Doria; o Secretário Adjunto do Verde e do Meio Ambiente, Fernando Von Zuben; o Secretário de Esportes, Jorge Damião; e o Presidente da Nike do Brasil, Carlos Homedes.

''A galera local se respeita muito e todos são bem legais no sentido de fazer amizade. Sobre o skate dividir espaço com a corrida e futebol eu acho bem bacana, conhecer pessoas novas através de outro esporte fazer amizade nova e se enturmar com a galera às vezes é bom para o conhecimento, não tem preço. Esporte e cultura salvam e abrem a mente para novas oportunidades na vida de qualquer pessoa, essa ação no Ibiraquera foi muito boa'', completou o skatista de 19 anos patrocinado pela Nike.

Sobre Gabriel

Skatista desde os nove anos, Gabriel Fortunato tem sido destaque nas diversas competições por onde passa. Promessa para os Jogos de Tóquio 2020, o atleta, natural de Suzano (SP), tem no street skate sua paixão. O skatista tem o patrocínio de Nike Skateboarding, Monster Energy, Element, Maze, Personal Boards.