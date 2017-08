Suzanense Nelson Ueno ganha bicampeonato Brasileiro de Kendô

O suzanense Nelson Takeshi Ueno consagrou-se bicampeão brasileiro de Kendô – arte marcial japonesa baseada em técnicas usada por samurais na época do Japão Feudal. A competição foi disputada nesse domingo (27), em Santa André. O atleta defende a equipe Aceas Nikkey Fukuhaku.

O segundo campeonato saiu na categoria master. Para Ueno, o bicampeonato reforçou o desejo em continuar buscando novos desafios, como o possível tricampeonato de Kendô, em 2018. Além disso, o atleta suzanense falou sobre a intenção que tem em aumentar o rol de consagrações em competições em nível nacional e internacional. “Já penso no tricampeonato. Neste ano, eu queria ir para o Campeonato Latino-Americano, na Argentina, mas não terá a minha categoria”.

O atleta também falou sobre a trajetória no esporte. Há 13 anos, o suzanense tem buscado tido bom resultado em competições, como o Paulista, Nacional e Latino-americano. "Ano passado, eu fiquei em 3º colocado no Latino-Americano de Kendô, no Chile. Irei manter o foco nos treinos para continuar apto a participar desses campeonatos”, disse Ueno, que mostrou as medalhas conquistadas no Campeonato Brasileiro e Latino-Americano.

Tocha Olímpica

“Foi uma alegria imensurável na minha vida. Participei de um feito histórico para o município e o País. Foi indescritível”. A afirmação resume a felicidade de Ueno em ter sido uma das quatro pessoas escolhidas para conduzir a Tocha Olímpica.

Ueno também falou sobre a expectativa que tem de um dia o Kendô ser uma das modalidades nas Olimpíadas. “Tava torcendo para o Kendô ser uma modalidade na Olimpíada no Japão. Achei que entraria, mas creio que um dia irá, pois tem muitos adeptos”, reforçou.