Suzanense Thiago Caldas conquista Mundial de Aquathlon em Penticton, no Canadá

É campeão. O título inédito do Mundial de Aquathlon foi conquistado na sexta-feira (25), em Penticton, no Canadá, pelo triatleta suzanense Thiago de Souza Caldas. Aos 29 anos, ele deixa um marco na história da modalidade: o primeiro brasileiro a vencer a prova internacional. Uma semana antes, ele havia garantido o 7º lugar no Mundial de Duathlon Sprint, também realizado em solo canadense.

A confiança de subir ao pódio do triatleta vinha antes do embarque dele em São Paulo, no último dia 16. “Nunca me senti tão bem preparado nessas provas durante esses quatro anos que estou disputando campeonatos. Estou me sentindo no ápice da carreira”, disse horas antes de entrar no avião. E não decepcionou. Com uma performance impecável, na categoria de 30 a 34 anos, ele nadou um quilômetro (km) e finalizou com corrida de cinco km.

Thiago ressaltou a emoção de conquistar a prova. “Galera é isso mesmo, sou campeão mundial de Aquathlon. Podem preparar a chegada porque vou comemorar muito com todos que me apoiaram. Uma felicidade indescritível, não estou acreditando até agora. Esse resultado eu devo muito a cada um que me apoiou, pois sabem o quanto é difícil chegar até aqui. Por meio do incentivo de todos, abraços, ajudas, esse título não é só meu, mas de todos que estiveram presente comigo. Ainda não caiu a ficha direito. Passando um filme na minha cabeça, mas enfim, deu Brasil”, enfatizou.

Na última semana, ele disputou o Duathlon Sprint, que consistia em corrida de 2,5 km, 20 km de ciclismo e mais 5 km de atletismo. Já em setembro, ocorrerá o Campeonato de Triathlon Sprint em Roterdã, na Holanda. Em solo europeu, Caldas irá encarar 750 metros de natação , 20 km de ciclismo e 5 km de corrida.

Após conquistar sete ótimos resultados em campeonatos nacionais e internacionais em 2016, além de ter vencido há dois meses o Campeonato Paulista de Triathlon Sprint e agora o Mundial de Aquathlon, a expectativa do atleta são as melhores possíveis para trazer mais um ouro a Suzano.

CONQUISTAS

No último ano, as conquistas do triatleta foram: Campeão Copa São Paulo Triathlon Sprint; vice Campeão Brasileiro de Duathlon; vice Campeão Brasileiro de Aquathlon; terceiro colocado Campeonato Brasileiro Triathlon Standart; terceiro colocado geral Power Man Brasil – Sprint Duathlon; 8° colocado no Campeonato Mundial de Aquathlon; e 28° colocado no Campeonato Mundial de Triathlon Standard.