Suzano promove torneio de vôlei adaptado à melhor idade neste sábado

Suzano sedia neste sábado (29) um evento esportivo voltado à melhor idade. A competição acontecerá a partir das 8h30, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, na Rua Barão de Jaceguai, no Centro. A iniciativa é do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Esportes e Lazer e Cultura.

Somando mais de cem competidores, a iniciativa vai reunir equipes de quatro cidades da região metropolitana de São Paulo, entre elas Suzano, Mauá e Cajamar, bem como uma associação desportiva da microrregião do ABC Paulista. As disputas acontecerão nas categorias masculina e feminina.

Além de prever premiação aos grupos participantes, o campeonato amistoso tem como meta integrar o público da melhor idade, com direito a atividades físicas que promovem à cooperação, o espírito esportivo e o bem-estar.

O torneio de vôlei adaptado vai contar com o apoio logístico das Secretarias Municipais de Esportes e Lazer (com a concessão do espaço para a realização da jornada desportiva) e de Cultura (que, por sua vez, cederá a estrutura de áudio). Também será possibilitada na oportunidade a captação de doações de alimentos não-perecíveis. Os mantimentos angariados na entrada serão posteriormente encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Segundo a organização da jornada, outros projetos voltados aos idosos deverão ser promovidos no segundo semestre deste ano em Suzano, por meio de parceria firmada entre a municipalidade e uma associação especializada em eventos esportivos adaptados para pessoas com mais de 65 anos.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, os benefícios resultantes dessas iniciativas vão além do condicionamento físico do público da melhor idade. “Eventos como estes representam mais do que a prática esportiva, que é fundamental para a qualidade de vida dos idosos – eles agregam a comunidade, que forma laços e amizades, e reconhece os talentos que a maturidade traz”, observa.