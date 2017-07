Tenista mogiano entra para equipe do Texas e busca sonho de carreira profissional

O tenista mogiano Felipe Pires de Oliveira Dias, de 18 anos, viajará aos Estados Unidos para se juntar a equipe da Texas University. Depois de conquistar campeonatos estaduais, nacionais e internacionais, o jovem é promessa para o esporte. Rumo a solo americano, ele embarca no próximo dia 10 não só com o objetivo de obter bons resultados na liga universitária local ou sonhando em tornar-se profissional na modalidade, mas também de se formar como engenheiro mecânico na universidade.

Morador da Vila Oliveira desde criança, Dias começou a praticar o tênis aos 3 anos. Incentivado pelos pais e pelo tio, que também era atleta, ele pegou gosto de entrar em quadra e atuar pelo esporte. Foi aos 7 anos que iniciou a história em competições treinando em Mogi das Cruzes. "Gostava de jogar futebol, mas meu pai e meu tio me induziram ao tênis, e acabei adotando melhor ao estilo de jogo e hoje sou grato por essa iniciativa deles", explicou. Buscando desenvolver as habilidades na modalidade, Felipe decidiu ir para São José dos Campos, onde conseguiu mais tempo para treinar. "Queria treinar mais, então o meu técnico disse que em São José tinha treinos duas vezes por dia. Não pensei duas vezes e segui para a cidade do interior paulista".

Mesmo jovem, o atleta mogiano já tem currículo grandes experiências e conquistas. Entre elas, o vice-campeonato da 2ª etapa do Circuito Capixaba de Tênis, em fevereiro do ano passado; semifinalista de duplas no Paraguai, no PascoasBowl, em 2015; além de oito títulos e 10 vice em competições estaduais. "Foram muitas conquistas e pretendo aumentar e melhorar cada vez mais", enfatizou.

Dias tem ótimas expectativas para melhorar no esporte e focar nos estudos. "Minha família está toda me apoiando, recebi uma bolsa da faculdade e poderei fazer as duas coisas que amo. Meu plano 'A' é estudar os quatro anos de engenharia e caso tenha oportunidade de seguir para o profissional do tênis eu vou", ressaltou.