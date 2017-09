Usac se classifica para 2ª fase após adversário desistir de jogo

O União Suzano Atlético Clube (Usac) está classificado para a 2ª fase (mata-mata) da Taça Paulista. A vaga para as oitavas de finais da competição foi confirmada na tarde de sexta-feira (1), quando o Leões Futebol Clube, adversário do time suzanense, na partida prevista para amanhã, pela última rodada da fase de grupos, ter enviado um ofício à liga do torneio informando que não disputaria a partida por falta de elenco.

Segundo o presidente do Usac, Jorge Firmo, o comunicado foi enviado após o presidente do Leões ter brigado e demitido um dos responsáveis pela equipe profissional. A situação revoltou os jogadores do time, que abandonaram o clube. O time já estava rebaixado. Isso porque mesmo se ganhasse do time de Suzano não conseguiria pontos suficientes para sair da lanterna do grupo. Por conta disso, a equipe suzanense automaticamente vence a partida por W.O, chegando a 10 pontos ganhos, sem ter chance de ser alcançado.

De acordo com Firmo, o time está de parabéns por mais uma classificação no campeonato. "No ano passado, quando a Taça teve sua primeira edição, chegamos até as quartas de finais. Apesar das situações desfavoráveis que enfrentamos neste ano, fizemos um trabalho proveitoso. O técnico da equipe, José Carlos dos Santos, o Xará, está de parabéns por mais uma conquista. É a segunda vez que passamos dessa fase.

Desta vez, estamos com o time bem treinado e tendemos a crescer na competição. Vamos tentar avançar mais e bater nossa meta de chegar entre os oito finalistas", enfatizou.

O Usac iniciou no último dia 21, duas semanas de preparação antes da partida que seria decisiva. A invencibilidade da equipe suzanense caiu na última rodada, quando perdeu em casa por 1 a 0 do Vai Vai Esporte Clube. Agora, a preparação será maior, já que estão classificados para a 2ª fase da Taça Paulista.

Durante o período, os atletas não terão moleza. Os treinos serão intensos para que voltem a campo com bom ritmo de jogo e entendendo a filosofia de trabalho do treinador Xará.