Usac tem duas semanas de preparo para disputar reta final da 1ª fase da Taça Paulista

O elenco do União Suzano Atlético Clube (Usac) inicia 15 dias de preparação antes de encarar o Leões Futebol Clube, pela 5ª rodada da Taça Paulista. A invencibilidade da equipe suzanense na competição caiu na última partida, quando perdeu por 1 a 0 do Vai Vai Esporte Clube. Agora, a meta da equipe é voltar a somar vitórias para que não dependa de outros resultados para a classificação a 2º fase, mata-mata. O próximo duelo acontecerá no dia 3 de setembro, a partir das 10 horas, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

Durante essas duas semanas de folga, os atletas do Usac não terão moleza. Os treinos serão intensos para que os jogadores voltem a campo com bom ritmo de jogo e entendendo a filosofia de trabalho do técnico José Carlos dos Santos, o Xará. Isso porque o pensamento dele e do presidente do clube, Jorge Firmo, é o mesmo: manter a equipe na liderança e avançar sem depender de resultados da chave.

Firmo ressaltou que a vitória é indispensável, ainda mais tendo o fator casa. “Temos que ganhar de qualquer forma, pois a equipe está empatada com o São Carlense, tendo ambas sete pontos ganhos, e o Independente seis pontos. Não podemos deixar nenhum passar. Não vamos depender dos outros para nos classificar”, argumentou.

Ele ainda comentou do desempenho do time contra o Vai Vai. “O time jogou bem, mas como eramos mais leves que o adversário, eles se saíram bem pelo campo estar pesado e ser um jogo de mais contato físico. Além disso, jogaram no nosso erro”, completou.

Atualmente, o Usac é o líder do grupo 3 da Taça Paulista. A equipe tem um aproveitamento de 58% na competição, sendo duas vitórias, um empate e uma derrota. O próximo adversário, Leões, é o 5º colocado do grupo 4, com nenhum ponto ganho.