Lance Livre 01-09-2017

Redes sociais

As redes sociais têm sido aliadas dos políticos nas cidades da região. É por meio deste meio de comunicação que conseguem fazer reivindicações e, além disso, ouvir as reivindicações da população.

Vídeo gravado

em estação

Nesta semana, um vídeo gravado na Estação Engenheiro Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, sobre movimento que exige a reforma e modernização das três estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no município, superou as expectativas e já ultrapassa 72 mil visualizações na rede social Facebook.

Imagens

Nas imagens, o vereador Rolgaciano Fernandes, presidente do Podemos na cidade, encabeça o movimento e protagoniza os pedidos apelando ao governo do Estado de São Paulo para que se sensibilize sobre as necessidades para reforma, readequação, ampliação e modernização das estações.

Curtidas

Ao todo a publicação já conta com mais de 3,3 mil curtidas e 900 compartilhamentos.

Sabores

do Alto Tietê

Previsto inicialmente para o próximo dia 16, o bazar gastronômico "Sabores do Alto Tietê" foi transferido para o dia 7 de outubro.

Ação regional

Primeira grande ação regional do Conselho do Fundo Social de Solidariedade do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), o evento será realizado em Mogi das Cruzes com a participação das 11 cidades da Região e a meta de divulgar e arrecadar recursos para os projetos sociais.

Mudança

A mudança na data do "Sabores do Alto Tietê" foi confirmada, na tarde de quarta-feira, durante a 8ª Reunião Ordinária do Conselho do Fundo Social, na cidade de Salesópolis. A alteração é necessária porque todas as presidentes e coordenadoras foram convocadas para participar, no próximo dia 16, de um evento organizado pelo Fundo Social do Estado de São Paulo na cidade de São Vicente.