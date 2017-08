Lance Livre 02-08-2017

Vencimentos em Mogi

A polêmica em torno dos salários dos políticos de Mogi das Cruzes chegou ontem a um novo desfecho.

Redução

A Justiça determinou a redução de 6,54% dos vencimentos para os cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores.

Salário do prefeito

O salário do prefeito que era previsto para julho em R$ 29,3 mil, com a redução ficará em R$ 27,5 mil.

Vereadores

O subsídio dos vereadores foi reduzido de R$ 12,9 mil para R$ 12,1 mil.

Dia D da votação

A Câmara dos Deputados vota hoje se autoriza o prosseguimento da denúncia da Procuradoria Geral da República contra o presidente Michel Temer (PMDB) por corrupção passiva .

O voto de

Márcio Alvino

Políticos e eleitores da região vão ficar de olho como deve votar o deputado da região Márcio Alvino (PR).

Sessão

A sessão de votação está marcada para hoje, mas a conclusão da análise depende da presença dos deputados no plenário. No Senado, a semana começa com reunião de líderes para definir a pauta de votações dos próximos dias.

MP

As acusações do Ministério Público contra Temer têm como base a delação premiada dos executivos da J&F, controladora da JBS.

Autorização

Por se tratar do presidente da República, o Supremo Tribunal Federal (STF) só poderá analisar a denúncia se receber autorização da Câmara. Cabe aos deputados, no plenário da Casa, a palavra final sobre autorizar ou não a continuidade do processo no Poder Judiciário.

342

Para que a denúncia seja autorizada, ao menos 342 deputados terão que votar contra o parecer que recomenda a rejeição da denúncia.