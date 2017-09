Lance Livre 02-09-2017

Mulheres no

mercado de

trabalho

Houve avanço da mulher no mercado de trabalho. Elas respondem atualmente por 43,8% de todos os trabalhadores brasileiros.



Participação

Mas a participação vai caindo conforme aumenta o nível hierárquico. Elas representam 37% dos cargos de direção e gerência. No topo, nos comitês executivos de grandes empresas, elas são apenas 10% no Brasil.



Exemplos

na chefia

Há exemplos de mulheres em cargos de chefias e que conduzem seus setores com muita competência.



Comunicação

em Suzano

Em Suzano, por exemplo, a jornalista Carla Fiamini, secretária de Comunicação da Prefeitura, comanda uma equipe composta por dez homens. Ela e a recepcionista são as únicas mulheres.



Prêmios

Carla, que já recebeu vários prêmios por dedicação na profissão, comanda a equipe com competência.



Campos Machado

O deputado estadual Antônio Carlos de Campos Machado (PTB), o Campos Machado, recebeu na sessão da Câmara de Suzano uma moção de aplauso pelo lançamento da Frente Nacional contra a liberação da maconha e da cocaína.



Autor

O autor da homenagem é o vereador José Carlos de Souza Nascimento (PTB), o Zé Pirueiro. O vereador explicou que a Frente Nacional é uma organização apartidária, sem fins políticos, que promoverá diversas ações e campanhas antidrogas em todo o país, começando pelos municípios do Estado de São Paulo.



Partidos

Os partidos em Suzano continuam se mobilizando na tentativa de conseguir emplacar candidatos para as eleições do ano que vem.



Tão longe,

tão perto

A disputa, que parece ainda longe, pode ser antecipada por articulações políticas marcadas por reuniões e amarrações entre diretórios.