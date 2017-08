Lance Livre 03-08-2017

João Doria

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), ainda não marcou visita ao Alto Tietê, mas sabe que muitos assuntos são comuns às cidades da região com a Capital.

Situação

das divisas

A situação das divisas entre as cidades de Poá, Ferraz, Itaquá e São Paulo por meio do bairro Cidade Kemel, por exemplo, é um assunto a ser resolvido.

Divisa de 4 cidades

O bairro, que se divide entre as quatro cidades, muitas vezes, confundem os moradores que não sabem a qual cidade pertencem.

Pauta da região

Ontem, Doria novamente voltou a ser pautado por assuntos do Alto Tietê.

Deputado Estevam

Desta vez, ele recebeu o deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM) e falou sobre a possibilidade da unidade do Ceagesp vir para Suzano.

Conversa

Os dois conversaram, em São Paulo, e o deputado Estevam chegou a postar vídeo no Facebook sobre o encontro.

Rede sociais

do TSE

As redes sociais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgaram o sétimo vídeo da campanha “Mitos Eleitorais”. O tema desta vez foi “Quem é convocado para ser mesário uma vez será convocado sempre?”.

Conferir

Para conferir o vídeo basta acessar a fanpage do TSE no Facebook e no perfil do Tribunal no Twitter.

Esclarecimento

O vídeo ajuda a esclarecer o assunto por meio de linguagem infográfica, totalmente voltado para as redes sociais.

Campanha

A campanha “Mitos Eleitorais” é diferente das demais desenvolvidas pela Justiça Eleitoral porque não será veiculada nas emissoras de televisão e rádio. A ideia da campanha, divulgada nos meses de junho e julho, é desmistificar esses temas para que o eleitor brasileiro fique mais esclarecido.