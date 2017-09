Lance Livre 03-09-2017

Palestra ‘Malabarismo da Vida’

Suzano recebe amanhã a palestra motivacional "Malabarismo da Vida", com o bacharel em Direito Antonio Carlos Palomares.

Objetivo

O encontro tem como objetivo, segundo material de divulgação, oferecer oportunidades de desenvolvimento e de aprimoramento pessoal por meio de técnicas que promovem o autoconhecimento e reforçam a auto-estima de homens e de mulheres de todas as idades.

Local

O evento será no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré (Rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro), a partir das 9 horas. A entrada é franca. O ingresso também pode ser trocado por um quilo de alimento não-perecível - exceto sal de cozinha.

Finalidade

De acordo com o palestrante, "Malabarismos da Vida" terá a finalidade de oferecer aos participantes da palestra o desejo de atuarem de maneira mais ativa em diversos aspectos do dia a dia, como família, amizade, saúde, bem-estar espiritual e trabalho. O evento é promovido pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).

População

brasileira

A população brasileira passou de 206.114.067 para 207.660.929 de habitantes, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) esta semana.

Estimativa

A estimava populacional de 2017 apresenta aumento significativo de 0,77% ou 1.546.862 pessoas a mais em território nacional.

Impacto nos

municípios

Com base nos novos números, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostra como os dados vão impactar nos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e quantos e quais cidades terão mudanças em 2018.

5,5 mil municípios

De acordo com as estimativas das populações residentes nos 5.568 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho, 56,5% dos habitantes estão concentrados em 5,6% das localidades.