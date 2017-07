Lance Livre 04-07-2017

Crise

A audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) realizada na Câmara de Poá ontem reforçou o pessimismo das autoridades e população sobre o futuro financeiro da cidade.

Queda de

recursos

Com queda dos recursos do Imposto Sobre Serviços (ISS), prevista em R$ 500 milhões de déficit, para os próximos 4 anos, o corte de investimentos será inevitável.

Horas-extras

A começar por secretarias, horas-extras e gastos públicos. (O DS traz reportagem completa sobre o assunto na edição de hoje).

Bons resultados

Especialistas garantem: não se pode esperar bons resultados de uma campanha eleitoral feita ao acaso, improvisada e do jeito antigo, sem pesquisa, sem planejamento, sem profissionais especializados e sem produção de alta qualidade.

Modernidade

Os especialistas garantem que a campanha moderna requer informações confiáveis para um bom diagnóstico, inteligência competitiva, foco e um posicionamento estratégico eficaz.

Nova política

Na região, políticos, sobretudo vereadores que têm pregado a “nova política” recebem algum destaque.

O Antagonista

Em Mogi das Cruzes, o vereador mais votado da cidade , Caio Cunha (PV), foi citado no programa "O Antagonista" - canal jornalístico do Youtube, durante conversa entre a apresentadora Madeleine Lacsko e o especialista em Marketing Político, Rodrigo Gadelha, sobre a o poder da internet no cenário da política.

Redes sociais

Na oportunidade, o mandato colaborativo do parlamentar mogiano foi destacado por causa das redes sociais. Tanto os vídeos do "Política Simples", disponíveis no canal do Youtube, como as postagens no Facebook e no Instagram foram avaliadas como meios de aproximação e de prestação de contas à população.