Lance Livre 04-08-2017

Dois novos aplicativos para celular e tablet foram lançados pelo governo do Estado de São Paulo e já estão disponíveis no SP Serviços. Agora o cidadão tem acesso gratuito aos apps do Diário Oficial e do Perfil dos Municípios Paulistas.

O aplicativo Perfil dos Municípios Paulistas oferece informações de todos os 645 municípios do Estado. São dados relacionados a território e população, estatísticas vitais e saúde e condições de vida.

Informações sobre habitação e infraestrutura urbana de cada município, educação, emprego e rendimento, além de economia e histórico de cada cidade também estão disponíveis.

Todos os indicadores vêm acompanhados das respectivas definições, contendo ainda notas explicativas e fontes.

Já no aplicativo do Diário Oficial estão disponíveis leis, atos normativos e resoluções legais das empresas do governo do Estado de São Paulo.

Também são oferecidos conteúdos legais referentes a empresas privadas, que são publicados no Diário Oficial do Estado desde 1º de maio de 1891.

O acervo do Diário Oficial fica acessível e pode ser consultado por meio de busca de palavra-chave, por caderno específico ou período. O app ainda permite que o usuário salve as pesquisas, marque as páginas favoritas ou salve no formato PDF.

Os dois aplicativos foram desenvolvidos em parcerias da Prodesp com a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e se somam aos app já disponíveis na loja SP Serviços.

Disponível para download na App Store e no Google Play, o SP Serviços reúne, além dos apps recém-lançados, outros 40 aplicativos gratuitos do governo do Estado de São Paulo, incluindo os do Detran.SP, Poupatempo, Secretaria da Fazenda, Cetesb e Procon.SP, entre outros.