Lance Livre 05-08-2017

Candidatos

Começou a temporada de reestruturação dos diretórios municipais para lançar candidatos a deputado estadual pelas cidades da região nas eleições de 2018.



Previsão

A previsão é de que, pelos menos, 50 candidatos concorram ao cargo de deputado em dez cidades da região.



PSOL

O PSOL ganhou mais de 800 militantes no País. Entre os dias 27 e 30 de julho, aconteceu, em São Paulo, o 1º Congresso Nacional do Movimento por uma Alternativa Independente e Socialista (#MAIS).



Tendência

organizada

Seus integrantes decidiram por entrar como tendência organizada no PSOL. A definição se tornou pública a partir de um manifesto divulgado ontem.



Luta

"O#MAIS se somará ao PSOL para fortalecer a luta contra o governo Temer e suas contrarreformas. E para conquistar nas ruas as Diretas Já, para presidente e o Congresso", diz a nota divulgada pelo MAIS.



TRE-SP

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) segue estudando propostas para atender às disposições da Resolução TSE nº 23.520/2017, que estabeleceu critérios para manutenção de zonas eleitorais em todo o Brasil.



Cada tribunal

Cada tribunal deve encaminhar seu projeto de rezoneamento até meados de agosto para homologação da Corte superior. O Estado de São Paulo tem 425 zonas eleitorais atualmente.



Estudos

Os estudos objetivam racionalizar os serviços da Justiça Eleitoral segundo as regras do TSE, corrigindo eventuais distorções verificadas na atual distribuição.



Informações

Assim, até o momento não há informações sobre as mudanças a serem realizadas. Elas serão comunicadas assim que os trabalhos forem concluídos. O rezoneamento não causará prejuízo ao eleitor.