Lance Livre 08-07-2017

Plano Plurianual

As Secretarias Municipais de Governo e de Planejamento Urbano e Habitação promovem hoje, às 14 horas, a quarta plenária deliberativa do Plano Plurianual Participativo (PPA) 2018-2021e do Plano Diretor 2018-2027.

Jardim Cacique

O encontro será realizado na Escola Municipal (E.M.) Célia Pereira de Lima (Rua Rio Grande do Norte, 90 – Jardim Cacique).

Discussão

A discussão faz parte da estratégia de elaboração dos planos que vão definir as políticas públicas e os cronogramas de obras para o município para os próximos anos.

PPA e Plano

Diretor

O PPA e o Plano Diretor serão definidos pelo Poder Público em parceria com a sociedade como um todo, incluindo lideranças comunitárias, moradores de Suzano e representantes da sociedade civil organizada.

Resoluções

As resoluções do PPA são definidas durante reuniões temáticas de interesse da população, como Saúde, Educação, Transporte, Infraestrutura e Segurança.

Plenárias

Nas plenárias, os participantes apresentam demandas e possíveis soluções. As propostas, então, são encaminhadas à comissão organizadora do PPA e do Plano Diretor.

Organizar

indicações

O colegiado fica responsável por organizar as indicações e inseri-las nos respectivos projetos.

10 de junho

Com início em 10 de junho (sábado), as plenárias deliberativas já aconteceram em três oportunidades: na E.M. José Celestino Sanches, no Jardim Varan; na E.M. Adélia de Lima Franco, do Jardim Amazonas; e na E.M. Engenheiro Isaías Martinelli Gama, no Parque Residencial Nova América, reunindo mais de 400 pessoas.

2 mil pessoas

Outras 2 mil pessoas participaram das plenárias preparatórias, realizadas em toda a cidade durante o mês de maio com lideranças comunitárias em igrejas, associações e entidades assistenciais. Só na região do Jardim Colorado, aconteceram oito encontros desta natureza. Para o secretário de Governo de Suzano, Rosenil Barros Orfão, é fundamental a participação da população nas plenárias deliberativas.