Lance Livre 09-07-2017

TCE

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Sidney Beraldo, lamentou a ausência da maioria dos prefeitos das cidades da região no 21º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais.

Em Suzano

O evento aconteceu em Suzano e só o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) participou do evento.

Órgão fiscalizador

Apesar de ser presidente do TCE, um órgão fiscalizador meramente técnico, Beraldo já ocupou cargos políticos.

Vida pública

Ele iniciou a vida pública como vereador (1977-82) e prefeito de São João da Boa Vista (1983/88). Em 1994, elegeu-se deputado estadual pelo PSDB, cargo para o qual foi reeleito em 1998, 2002 e 2006.

Assembléia

Legislativa

Foi presidente da Assembleia Legislativa (2003/2005). Líder da Bancada e do Governo Mario Covas, assumiu a Secretaria de Gestão Pública em 2007, permanecendo no cargo até abril de 2010. Em 1º de janeiro de 2011 tomou posse como secretário-Chefe da Casa Civil do governo do Estado de São Paulo.

Comissão

de Trabalho

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou o projeto do deputado Luiz Lauro Filho (PSB-SP), que obriga a União a atualizar e corrigir anualmente os valores repassados aos municípios para execução de programas federais.

Correção pela

mesma regra

A correção deverá ser feita pela mesma regra do salário mínimo, calculado pela soma da variação da inflação (INPC) e do Produto Interno Bruto (PIB).

Primeiro ano

Pelo texto, no primeiro ano de vigência da norma a correção deverá recompor o valor já repassado desde a data da primeira transferência.

Ressarcimento

A União também deverá ressarcir os municípios, ao longo de cinco anos, pelas perdas sofridas na execução dos programas federais. O ressarcimento deverá ser de 20% das perdas e deverá ser repassado aos fundos municipais.