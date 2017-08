Lance Livre 09-08-2017

Skaf

O empresário Paulo Skaf foi reeleito para dirigir a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) pelos próximos quatro anos, de 2018 a 2021.

Ciesp

Ele também foi reeleito para presidir o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), pelo mesmo período.

Regional

no Alto Tietê

Atualmente cada região do Estado conta com uma regional do Ciesp. Com a reeleição de Skaf, a expectativa para o Alto Tietê é positiva.

Transporte público

O transporte público vem sendo um dos assuntos discutidos nas câmaras municipais das cidades da região.

Apresentação

Em Ferraz de Vasconcelos, a apresentação de emendas adiou votação da licitação do transporte. Foram cinco, no total.

Projeto de lei

Em Ferraz, a discussão é sobre o projeto de lei complementar que autoriza a concessão do serviço de transporte público coletivo de passageiros, ou seja, o processo de licitação do setor que acabou não sendo aprovado em primeiro turno nesta semana.

Modificações

Uma das modificações propostas por emendas reduz para dez anos a concessão podendo ser prorrogado por igual período mais uma vez o prazo de concessão. A matéria original prevê que a exploração seja por 15 anos.

Fórum LGBT

O Fórum Mogiano LGBT vai protocolar hoje, às 10 horas, representação contra o município de Mogi das Cruzes, no Ministério Público, devido a paralisação do processo administrativo que trata do projeto de implantação do Conselho Municipal da Diversidade Sexual (LGBT).

Devolvido

O projeto de lei havia sido devolvido a Prefeitura em junho de 2015, para ajustes técnicos e jurídicos, porém desde então o projeto de lei não retornou para a Câmara Municipal. O processo administrativo está paralisado na Secretaria de Assistência Social desde outubro do ano passado.