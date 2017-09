Lance Livre 09-09-2017

Alteração na

certidão de

nascimento

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou proposta que altera a Lei de Registros Públicos.

Alto Tietê

A mudança afeta diretamente também os municípios do Alto Tietê.

Permissão

A proposta vai permitir que a certidão de nascimento indique como naturalidade do filho o município de residência da mãe na data do nascimento, se localizado no País.

Onde ocorre

o parto

Atualmente, a lei prevê apenas o registro de onde ocorreu o parto como naturalidade da criança.

Texto aprovado

O texto aprovado, que segue para a sanção presidencial, é um projeto de lei de conversão da senadora Regina Souza (PT-PI) para a Medida Provisória 776/17, com duas emendas aprovadas pelos senadores.

Cartórios

Uma das emendas dos senadores prevê que os cartórios poderão prestar, mediante convênio, outros serviços remunerados à população em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas.

Comissão do Idoso

As câmaras municipais espalhadas pelas cidades do Estado de São Paulo começaram a discutir a formação da Comissão do Idoso.

Fundo

A expectativa é discutir a regulamentação de um fundo que deve trazer verbas para financiar políticas públicas para a terceira idade na capital.

Lei de 2012

A Lei, que criou o Fundo Municipal do Idoso, é de 2012 e deveria ter sido regulamentada em 2013. Mas 5 anos depois essa população ainda espera pelos recursos.

Projetos

O Fundo permite que projetos voltados à saúde, cultura, esportes, assistência social e transporte para a terceira idade sejam financiados, com verbas públicas, ou com doações de pessoas físicas e jurídicas.