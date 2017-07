Lance Livre 11-07-2017

Manutenção

do equipamento

público

Realizar a manutenção dos equipamentos públicos é um dever das administrações municipais.

Praça de Esporte

Em Suzano, a Prefeitura realizou na Praça de Esporte e Cultura (PEC) do Jardim Gardênia Azul a eleição do Grupo Gestor do equipamento.

Representantes

da população

Além de representantes da população, participaram o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e os secretários de Cultura, Geraldo Garippo; de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; e de Assistência e Desenvolvimento Social, Claudinei Galo.

Dois anos

de mandato

Com dois anos de mandato, o Conselho Gestor da PEC vai auxiliar no gerenciamento do espaço, onde serão desenvolvidas políticas públicas de Cultura, de Esporte e de Assistência Social.

PEC deve

ser inaugurada

A PEC deverá ser inaugurada na Rua Teruo Nishikawa, no Gardênia Azul, até o fim deste ano, atendendo, também, os bairros Jardim Varan, Jardim Europa, Jardim Alterópolis e Jardim Revista.

Brasil Eleitor

A edição desta semana do Brasil Eleitor, o podcast da Justiça Eleitoral, vai reapresentar os desafios dos jovens e as escolhas, nem sempre fáceis, que fazem parte da vida.

Antenados

Os jovens de hoje estão antenados, mas será que estão preparados para o que vem pela frente? Quais as obrigações deles diante da vida política do país? O programa vai abordar esta realidade ouvindo professores, cientista político e, claro, os próprios jovens.

Entrevistas

O Brasil Eleitor ainda traz entrevistas, decisões do plenário, boas práticas e novidades da Justiça Eleitoral para este ano.

Nova versão

É produzido em nova versão, com uma linguagem mais coloquial e interativa, entre os jornalistas do Núcleo de Rádio do TSE. O programa vai ao ar pela Rádio Justiça, sábado, às 11h10 da manhã, com reprise domingo no mesmo horário.