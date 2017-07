Lance Livre 14-07-2017

Animais em

hospitais

Câmaras de cidades do Estado começam a discutir um assunto polêmico: a proibição ou não de animais de estimação de pacientes em hospitais.

Nos EUA

Os animais têm sido utilizados nos Estados Unidos para tranquilizar os viajantes ansiosos ou com medo de avião.

Participação

dos bichos

No Brasil, a participação dos bichos no tratamento de pacientes tem se mostrado eficiente.

Pesquisa

É o que demonstrou a pesquisa “Desenvolvendo a afetividade de idosos institucionalizados através de animais”, elaborada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP (Universidade de São Paulo).

Projeto

O assunto ganhou força na Câmara de São Paulo com a tramitação do projeto do vereador Rinaldi Digilio (PRB), para a liberação de animais de estimação em hospitais públicos para visitar a pacientes internados.

Bichos autorizados

A proposta prevê que os bichos autorizados deverão estar com a vacinação em dia e higienizados com laudo veterinário atestando a boa condição do animal.

Mais regras

A proposta ainda determina mais regras para que os animais possam entrar nos hospitais.

Cães e gatos

No caso de cães e gatos, eles devem estar em guias presas por coleiras e os hospitais criarão normas e procedimentos próprios para organizar o tempo e o local de permanência dos bichos na visitação.

Justificativa

A justificativa de Digilio defende que um paciente internado pode ter em seu animal de estimação um refúgio de carinho e alegria.

Argumentos

Os argumentos trazem a opinião da psicóloga e diretora da Pet Terapeuta Karina Schtz, que estudou por mais de três anos na Inglaterra e pôde comprovar que o estímulo dos pets em ambientes hospitalares, por exemplo, ajuda não somente o paciente, mas toda a equipe que convive com o animal.