Lance Livre 16-08-2017

Parceria técnica

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), autorizou parceria técnica para troca de experiências em modelo de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPP) com outros Estados e com prefeituras que estiverem interessados em conhecer como São Paulo tem conseguido atrair investimentos privados mesmo com atual cenário de crise econômica.

Missão Técnica

Os participantes do seminário "Missão Técnica para Concessões e PPP" assinaram protocolo de intenções que, na prática, permite que gestores públicos de diferentes instâncias façam intercâmbio de informações com o Estado de São Paulo para desenvolver projetos que efetivamente possam render boas parcerias com o setor privado.

Momento

oportuno

O Estado afirma que este é o momento oportuno para essa interação, uma vez que a crise orçamentária dos estados e municípios brasileiros tornou patente a necessidade de buscar novas fontes de recursos para atender à necessidade contínua de investimentos, principalmente em infraestrutura, mas também em serviços para atender à população.

Protocolo

O protocolo concretiza a abertura de portas do governo de São Paulo para dialogar com outros Estados e municípios que manifestarem interesse em conhecer o modelo paulista de parcerias.

Mais de um cargo

A comissão especial da Câmara que analisa mudanças no sistema eleitoral brasileiro manteve no texto a possibilidade de, se adotado o sistema distrital misto em 2022, um candidato disputar mais de um cargo no mesmo pleito – um cargo majoritário e outro proporcional, por meio das listas ordenadas.

Colegiado

O colegiado rejeitou destaque do PP para retirar essa possibilidade do substitutivo do deputado Vicente Candido (PT-SP), já aprovado na semana passada.

Mais votado

A comissão também confirmou a supressão do substitutivo do artigo que estabelece que o suplente de senador seja o deputado federal mais votado do partido.