Lance Livre 17-08-2017

Homenagem

O deputado Estevam Galvão (DEM) recebeu uma série de homenagens na Assembleia Legislativa pela passagem do seu aniversário.

75 anos

Atual 2º secretário da mesa diretora, ele completou 75 anos e recebeu em seu gabinete deputados e lideranças de todos os partidos, incluindo os da oposição, como PT e PC do B.

Secretário

de Habitação

O secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia, também marcou presença na Casa para cumprimentá-lo.

Depoimentos

As homenagens se estenderam no plenário, com depoimentos de lideres de partidos como PTB, Democratas, PSDB e PT. Durante os discursos, que foram transmitidos ao vivo pela TV Alesp, ficou nítida a emoção do parlamentar com um “parabéns para você” cantado por todos os presentes na galeria e principalmente pela presença inesperada da sua filha mais velha, Daniela, do genro Renato e seus dois netos, Leonardo e Eduardo.

MDB

Tudo indica que os diretórios do PMDB das cidades da região vão ter de se adaptar às mudanças do partido que vêm por aí.

Presidência

nacional

Ontem, o presidente nacional do PMDB, Romero Jucá (RR), afirmou que encaminhou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para mudar o nome da legenda para MDB (Movimento Democrático Brasileiro), como era durante o regime militar.

Aval

A alteração, que tem o aval do presidente Michel Temer, deve ser concretizada em 27 de setembro, durante a convenção nacional da legenda.

Nova marca

Jucá nega que a mudança do nome seja uma tentativa de “esconder” o partido atrás de uma nova marca, já que a cúpula da legenda e o próprio Temer têm sido alvo de diversas denúncias relacionadas a escândalos de corrupção, especialmente no âmbito da Operação Lava Jato.

1966

O MDB foi criado em 1966, para fazer oposição à Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido da ditadura militar.