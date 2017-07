Lance Livre 18-07-2017

Eleições

municipais

Já se passaram nove meses das eleições municipais, mas a Justiça Eleitoral continua divulgando informações de recordes.

Maior eleição

Só para se ter uma ideia, em 2016, a Justiça Eleitoral realizou a maior eleição municipal da história em todo o País.

118 milhões

Mais de 118.757.780 milhões de eleitores foram às urnas nos 5.568 municípios para escolher seus representantes, entre prefeitos e vereadores.

82,4%

Esse número corresponde a 82,4% do total de 144.088.912 eleitores aptos a votar no pleito passado.

Dois milhões

de mesários

Para que tudo ocorresse dentro da normalidade, mais dois milhões de mesários foram convocados a trabalhar, além dos servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral que muito antes já trabalhavam para a realização da votação.

Inovações

tecnológicas

Entre várias inovações tecnológicas para a última eleição municipal, como aplicativos que permitiam interação com o eleitor em tempo real, destaque para o trabalho conjunto de fiscalização das contas eleitorais que foi feito por uma força-tarefa composta pela Justiça Eleitoral, Receita Federal do Brasil, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União (TCU) e Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que certamente será um legado para as Eleições Gerais de 2018.

Segurança

A eleição em 2016 ocorreu dentro da normalidade e sem nenhuma ocorrência de fraude ou algo que pudesse comprometer a lisura e integridade do processo.

Sistema eletrônico

Dessa forma, para garantir a segurança do sistema eletrônico de votação, antes da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou o Teste Público de Segurança (TPS) 2016 do Sistema Eletrônico de Votação.

Teste

O teste serviu para que integrantes da sociedade pudessem contribuir para identificar possíveis vulnerabilidades e falhas relacionadas à violação da integridade ou do anonimato dos votos.