Lance Livre 19-07-2017

Interesse turístico

A Assembleia Legislativa de São Paulo promoveu evento sobre a lei que torna os Municípios como de Interesse Turístico (MIT).

Suzano na lista

Suzano é uma das cidades do Alto Tietê que vêm buscando o título de “cidade de interesse turístico”.

Requisitos

Durante evento na Assembleia, foram discutidos os requisitos para que a cidade possa requerer o título.

Associação

das Prefeituras

A Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo (Amitesp) auxiliou os representantes das cidades interessadas em receber recursos para investir no setor.

Iniciativa

Por iniciativa do deputado João Caramez (PSDB), a reunião teve a finalidade de orientar os municípios sobre a lei.

Romildo Campello

O secretário-adjunto estadual de Cultura, Romildo Campello, que já foi secretário de Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, esteve presente no debate. Ele prevê um melhor aproveitamento dos recursos destinados ao turismo.

Mudança

no modelo

Para o secretário, há uma mudança no modelo de gestão pública, já que as decisões do setor passarão a ser descentralizadas.

Ações divididas

Ele afirmou que agora o município, em parceria com o Estado, divide as ações voltadas ao Turismo.

Reunião

A reunião foi presidida pela presidente da Amitesp e prefeita da cidade de Monteiro Lobato, Daniela de Cássia Santos Brito, e contou com a presença do deputado federal Roberto Lucena (PV) e do presidente da Uvesp (União dos Vereadores do Estado de São Paulo), Sebastião Misiara.

Municípios

Os primeiros 20 municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo são Agudos, Barretos, Brodowski, Buritama, Espírito Santo do Pinhal, Guararema, Iacanga, Jundiaí, Martinópolis, Monte Alto, Pedreira, Piedade, Rifaina, Rubineia, Sabino, Sales, Santa Isabel, Santo Antonio da Alegria, Tapiraí e Tatuí.