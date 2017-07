Lance Livre 22-07-2017

Recursos

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) informou que a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) prorrogou o prazo para gestores municipais pleitearem recursos voltados a projetos que se encaixem nos programas de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) e Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas (MHCDC).

Prorrogação

de prazo

O prazo terminaria em 13 de julho, mas foi prorrogado por 15 dias. Os programas aceitarão propostas com o valor mínimo de R$ 250 mil e máximo de R$ 500 mil e não exigirão contrapartida financeira dos municípios.

Endemias

Os municípios localizados em áreas mais expostas a endemias, que possuam menores indicadores sociais e que apresentem alto índice de infestação pelo Aedes aegypti, constantes do levantamento do Ministério da Saúde, terão prioridade no acesso aos recursos.

Eleitor

Os cartórios estão fazendo revisão de eleitorado. Os eleitores com mais de 70 anos, entre 16 e 18 anos ou analfabetos têm o voto facultativo.

Título cancelado

Mesmo assim, devem fazer a biometria para não ter o título cancelado, o que os impediria de participar das próximas eleições. Como o voto é facultativo, essa será a única consequência negativa para essas pessoas.

Biometria

O objetivo da biometria é a coleta das digitais com atualização dos dados de cada eleitor a fim de aumentar a segurança na sua identificação no momento do voto.

Revisão de

cadastro

Além disso, a Justiça Eleitoral realiza uma revisão no cadastro, eliminando de seu banco de dados as informações daqueles eleitores que não comprovarem vínculo com o respectivo município.

Documentos

O eleitor deve agendar seu atendimento no site do TRE ou pessoalmente e comparecer ao cartório ou posto de atendimento com documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência que tenha no máximo três meses de emissão e título eleitoral, caso o tenha.