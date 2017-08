Lance Livre 22-08-2017

PSDB em crise?

O PSDB está em crise e pode respingar nos diretórios municipais, inclusive do Alto Tietê? Essa é pergunta no meio político da região.

Aécio e Temer

Na semana passada, o encontro entre o senador Aécio Neves (PSDB-MG) e o presidente Michel Temer (PMDB) provocou atrito entre os diretórios estadual e municipal do PSDB em São Paulo.

Nota

A direção estadual retrucou a nota divulgada pelo presidente do partido na Capital paulista, o vereador Mario Covas Neto, com críticas ao presidente afastado da legenda.

Municipalização dos serviços

A municipalização dos serviços públicos com o excesso de obrigações previstas em legislações e as penalidades aplicadas em caso do seu descumprimento pautaram os painéis do primeiro dia do Diálogo Municipalista em São Luís.

Prefeituras

O evento reuniu prefeituras de todo o País e também do Estado.

Absorvidos

pelas prefeituras

A reclamação de que os serviços estaduais muitas vezes são absorvidos pelas prefeituras são reclamações que se ouvem também no Alto Tietê.

Vice-presidente

O vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, e os consultores Elena Garrido e Eduardo Stranz destacaram os desafios e as preocupações da gestão municipal.

Subfinanciamento

A comitiva da CNM analisou o subfinanciamento dos recursos que são repassados aos municípios para o custeio de programas essenciais em várias áreas e o impacto de dispositivos jurídicos que podem comprometer a gestão municipal.

Não é segredo

Não é segredo que as prefeituras das cidades da região passam por forte dificuldades financeiras.

Melhora

A expectativa, no entanto, é por melhora a partir do ano que vem.