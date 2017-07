Lance Livre 23-07-2017

Novo canal

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) conta com um novo canal de comunicação. É o Conexão CPTM, um chat disponível no site http://www.cptm.sp.gov.br/Pages/atendimento.aspx .

Utilização do chat

Para utilizar o chat, basta ter um celular, tablet ou computador com acesso à internet para permitir a navegação no site da CPTM, onde há um ícone para o cidadão interagir online. O chat é operado pelo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

Outro meios de

comunicação

Permanecem à disposição dos passageiros os demais canais de comunicação, como as redes sociais (Twitter e Facebook), o telefone 0800-055-121 (24 horas), o Disk Denúncia pelo celular 97150-4949, além do formulário eletrônico disponível no site.

Curso a Distância

O Ministério das Cidades, por meio do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), no âmbito do Programa Nacional de Capacitação das Cidades, oferece o Curso a Distância: “Integração de Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito – CIM”.

Agosto e

setembro

O curso começa no dia 7 de agosto e vai até 11 de setembro. Os interessados devem acessar o portal Capacidades - www.capacidades.gov.br.

Plataforma

gratuita

O curso é gratuito, no formato de autoinstrução e está disponível na Plataforma de Educação à Distância, do Portal Capacidades, do Ministério das Cidades.

Certificado

O certificado do curso é concedido para quem obtiver aproveitamento mínimo de 70% na média final das atividades propostas.

Etapas legais

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o Sistema Nacional de Trânsito (SNT) é composto por órgãos da União, estados, municípios e Distrito Federal. No entanto, para os municípios se integrarem ao SNT é necessário que sigam algumas etapas legais.