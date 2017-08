Lance Livre 23-08-2017

Projeto

proíbe fogos

O projeto que proíbe fogos de artifício com barulho na cidade, ganhou apoio de importantes entidades.

Entidades

A Comissão do Bem Estar Animal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, a Associação da Melhor Idade, e o Centro de Atenção Psicossocial – Caps infatojuvenil “Entrelaços” manifestarem apoio à iniciativa.

Favoráveis

A Comissão do Bem Estar Animal de Mogi das Cruzes, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV/SP) também já se posicionaram favoráveis à proibição de fogos de artifício com estampido.

Autor da proposta

O autor da proposta, vereador Lisandro Frederico (PSD) avaliou que a adesão demonstra que a sociedade está cada vez mais consciente do mal que o barulho das explosões causa.

Documento

O documento encaminhado à Câmara pelo Centro de Atenção Psicossocial – Caps infatojuvenil “Entrelaços”, unidade referência no atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais graves em Suzano, destaca que o barulho gerado pelos fogos “gera crises no autistas que vão desde um estado ansioso e fóbico até um comportamento de autolesão.

Gibi da Mônica

A partir dessa semana, qualquer pessoa, assim como escolas, prefeituras e empresas já podem solicitar exemplares gratuitos do gibi da Turma da Mônica "Dicas de Segurança para Viajar Tranquilo".

Segunda edição

Essa é a segunda edição da revistinha que aborda temas sobre educação no trânsito feita pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) em parceria com a Mauricio de Sousa Produções.

Um milhão

de exemplares

Quase um milhão de exemplares da edição anterior foram distribuídos em 280 municípios paulistas.