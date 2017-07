Lance Livre 26-07-2017

Plano Plurianual

As cidades da região estão debatendo o Plano Plurianual, que prevê ações para os próximos quatro anos. Suzano realizou a última plenária no último sábado na escola Antonio Marques Figueira.



Propostas

Segundo a administração, 300 sugestões foram feitas pelos suzanenses. Elas serão incorporadas ao Plano Diretor, o PPA e a Lei Orçamentária Anual (LOA). O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) tem, inclusive, elogiado a participação da população.



Plenárias

As plenárias deliberativas começaram em 10 de junho e foram encerradas no último sábado. Elas aconteceram semanalmente nos bairros Jardim Amazonas, Parque Nova América, Jardim Cacique e Cidade Miguel Badra Alto, além da região central.



Em Mogi

As audiências do PPA também estão sendo realizadas em Mogi. A primeira aconteceu ontem em Cézar de Souza. Também serão feitas em mais três regiões: Centro, Jundiapeba e Braz Cubas.



1ª etapa

O PPA é a primeira etapa do planejamento financeiro e orçamentário de um período de quatro anos. Trata-se de um resumo de todas as metas que a Prefeitura realizará, sejam elas atividades contínuas ou projetos de investimento.



Um ano depois

O PPA é sempre realizado no primeiro ano do mandato do prefeito. Após a elaboração, o documento é encaminhado para aprovação da Câmara, que realiza audiência pública sobre o projeto. Após aprovação, o documento é sancionado pelo prefeito. Neste mandato, o PPA elaborado é válido entre os anos 2018 e 2021.



Metas

Com base no Plano Plurianual, o município elabora, todos os anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece parâmetros para cumprimento do que está no PPA. Por fim, a Lei Orçamentária Anual (LOA) especifica valores (receitas e despesas) para os objetivos traçados na LDO.