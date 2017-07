Lance Livre 27-06-2017

Bolsa Família

Apesar de existir o risco de redução de programas federais sociais para pessoas de baixa renda, como o Restaurante Popular, em Suzano, a Prefeitura está trabalhando na atualização dos cadastros do Bolsa Família.

O programa é subsidiado pelo governo federal. Segundo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, as 11,7 mil famílias beneficiárias do programa devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa para confirmar dados.

Procedimento

O procedimento ocorrerá até 30 de junho. Quem não cumprir com a exigência, corre o risco de ter o benefício bloqueado, suspenso ou até mesmo cancelado.

Atualização

A ação que prevê a atualização faz parte do cronograma do Sistema de Gestão do Ministério da Saúde.

Medida necessária

A medida é necessária tendo em vista as condicionalidades exigidas pelo Bolsa Família, como frequência escolar e o desenvolvimento saudável das crianças acolhidas pelo projeto da União.

Segurança

A segurança tem sido uma das preocupações dos prefeitos das cidades da região. Em Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), anunciou reforço no patrulhamento das ruas da área central e da Praça João Pessoa.

Preocupação

Na semana passada, o prefeito ouviu que a preocupação dos moradores, bem como de frequentadores da Igreja Matriz é que, em meio aos andarilhos existam pessoas, que podem se aproveitar do cenário de vulnerabilidade para cometer crimes e espalhar insegurança.

Atividade

Delegada

Outros prefeitos das cidades da região buscam reforçar o setor da segurança por meio também de parcerias com o governo do Estado. O programa Atividade Delegada, em que policiais de folga trabalham nos municípios, é uma das iniciativas.