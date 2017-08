Lance Livre 27-08-2017

Rodoanel

Enquanto as cidades da região cobram uma solução da SPMar para utilizar áreas sob o Rodoanel, em São Paulo uma reivindicação parecida rendeu boa solução.

Museu de Arte

Na Capital, o Museu de Arte Urbana Parque Minhocão deve ganhar 100 painéis com manifestações artísticas em todas as 50 pilastras de sustentação do Elevado Presidente João Goulart.

Parecer

O projeto de lei teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. O autor da proposta, vereador Police Neto (PSD), explicou que o museu, na verdade, já existe, porque o espaço tem sido utilizado para intervenções de artistas há muitos anos.

Anos 1970

Em São Paulo, desde o começo dos anos 1970, as colunas do Minhocão vêm recebendo exposições itinerantes.

Artistas e

coletivos

Via de regra, os artistas e coletivos se encontram e realizam ali as suas produções. Chegou a hora de legitimar ‘esta conquista que a sociedade já vem produzindo’, dizem especialistas. A cidade já tem um museu, que passa agora passa a ter organicidade.

Campanha

eleitoral

O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM), disse, esta semana, que é provável que a campanha eleitoral de 2018 seja realizada apenas com o atual Fundo Partidário, com recursos do Orçamento e de multas aplicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com valor superior a R$ 800 milhões.

Reconhecimento

Maia reconheceu que, se os deputados não chegarem a um entendimento até a próxima terça-feira, dificilmente serão votados o novo fundo público para financiamento de campanhas e as mudanças no sistema eleitoral.

Custo elevado

Atualmente, as eleições para presidente, governadores, deputados federais e estaduais e senadores tem um custo bastante elevado, muito maior do que a capacidade do Fundo Partidário. Por outro lado, ele afirmou que não teria sentido fixar um percentual das receitas do governo para criar o novo fundo público e disse não acreditar que o Senado vá aprovar o retorno do financiamento empresarial nas campanhas.