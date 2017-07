Lance Livre 28-06-2017

Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) promove amanhã o seminário “Semear Educação”, criado para debater experiências transformadoras que ajudaram a melhorar o ensino em várias cidades do País.

644

Prefeitos e secretários dos 644 municípios paulistas foram convidados para participar do encontro, que acontece no Palácio dos Bandeirantes, na Capital.

Iniciativa

Com a iniciativa, realizada em parceria com a Fundação Lemann, Fundação Brava, Undime (União dos Dirigentes Municipais de Educação de São Paulo) e o governo do Estado, o TCE pretende estimular o intercâmbio de projetos inovadores entre as administrações.

Pesquisador

O professor e pesquisador da Escola de Educação de Stanford David Plank, um dos maiores especialistas do mundo na área, será um dos palestrantes.

Diretor-executivo

Diretor-executivo do centro de estudos Policy Analisis for Califórnia Education (Análise de Políticas para a Educação da Califórnia), Plank já trabalhou como consultor em organizações internacionais como o Banco Mundial, o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), a Fundação Ford e governos da África e América Latina.

Rodovias paulistas

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) lançou ontem pacote de obras que resultará no investimento de R$ 361,7 milhões em rodovias de São Paulo.

Região fora

A iniciativa abrange 51 municípios e 23 estradas paulistas, com benefícios a 5,3 milhões de habitantes. Desta vez nenhuma cidade da região foi contemplada neste pacote.

Conjunto

de melhorias

O conjunto de melhorias nas estradas gerará 1.360 empregos diretos. “Na cadeia produtiva, a iniciativa tem mais vagas indiretas. A logística ativa a economia, estimula o turismo, aperfeiçoa o escoamento da indústria e agricultura, além de reduzir custos e acidentes”, destacou o governador.