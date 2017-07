Lance Livre 28-07-2017

Audiências

públicas

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) começa a realizar no próximo dia 4, as audiências públicas para debater o orçamento estadual. Elas acontecem até o dia 6 de outubro.

Primeiro encontro

O primeiro encontro acontece na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, a partir das 18 horas. Ao todo, serão 25 audiências públicas em cidades diferentes.

Objetivo da

audiência

Segundo a Assembleia, o objetivo é ouvir as demandas da sociedade paulista e debater o orçamento estadual para 2018.

Sugestões e ideias

Os cidadãos poderão apresentar sugestões, ideias e propostas, que servirão para aprimorar a qualidade dos investimentos do governo. E, se o cidadão não puder participar da audiência pública que acontecerá na região, poderá enviar a contribuição online, em espaço que estará aberto até o dia 13 de outubro de 2017.

Comissão de

Finanças

As sugestões apresentadas nas audiências públicas serão coletadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, e a população terá a oportunidade de eleger aquelas que julgam mais urgentes.

Emendas

parlamentares

Elas poderão se tornar emendas parlamentares e, se forem aprovadas pelo plenário da Assembleia Legislativa, terão contribuído para melhor distribuir os recursos do Orçamento do Estado de São Paulo.

Documentos

online

No portal da Assembleia, é possível acompanhar todas as sugestões, tanto as apresentadas durante as audiências quanto as elaboradas online, para saber se a proposta foi convertida em emenda parlamentar da Comissão ou se foi incorporada ao orçamento do Estado.